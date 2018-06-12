2010-2011 sezonu ara transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olup Türkiye’de 3 sene boyunca top koşturan Manuel Fernandes’in, şu an bulunduğu Rusya Premier Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova’dan ayrılıp yeniden Beşiktaş’a transfer olmak istediği konuşuluyor.

MANUEL FERNANDES KİMDİR?

Manuel Henriques Tavares Fernandes, 5 Şubat 1986 tarihinde Lizbon, Portekiz’de dünyaya geldi. Küçüklüğünden beri futbola ilgi duyan futbolcu, futbola her çocuk gibi mahalle aralarında top oynayarak başladı.

Futbola 2002 senesinde Benfica altyapısında başlayan Fernandes, 2004 senesinde ilk profesyonel sözleşmesini aynı takımla imzaladı.

2004-07 yılları arasında forma giyidiği Benfica'da, çıkmış olduğu 67 maçta 3 gol buldu.

2007 senesinde Everton'a kiralanan Fernandes, burada da 9 maça çıktı ve 2 gol attı.

2007 sonuna doğru Valencia'ya transfer oldu. 2008 senesinde tekrar Everton'a kiralandı. Valencia'da çıktığı 56 maçta 2 gol atabildi.

2011 senesinde Beşiktaş'a geldi. 2011-14 yılları arasında, Beşiktaş formasını tam 91 maçta terletti ve 15 kez rakip ağları havalandırdı.

2014 senesinde Lokomotiv Moskova'da oynamaya başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, 2005 senesinden bu yana Portekiz Milli Takım formasını giymektedir.

BENFİCA KARİYERİ

İlk futbol deneyimini 2002 yılında Benfica alt yapısında edindi. Gösterdiği başarılı performans sayesinde 2003-2004 sezonunda hocası Jose Antonio Camacho tarafından Benfica A takımına yükseltildi. Benfica tarihinde gol kaydeden en genç ikinci futbolcu olmayı başardı. Manny, Gil Vicente karşısında 2-1 kazanılan maçta kaydettiği gol esnasında henüz 18 yaşındaydı. 2004-2005 sezonunda, orta sahada Emmanuel Petit ile gösterdiği olağanüstü performans sayesinde Benfica’ya 11 yılın ardından şampiyonluğu getirdi. Bir sonraki sezon yaşadığı sakatlıklar ile başarılı bir dönem geçiremese de İngiltere takımı olan Portsmouth tarafından istendi.

PORTSMOUTH KARİYERİ

Öncesinde de Portsmouth takımı tarafından istenen fakat yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle transferi gerçekleşemeyen Manuel Fernandes’in 2006-2007 sezonunda satın alma opsiyonlu, kiralık olarak transferi gerçekleşti. 3 maç üst üste oynaması durumunda Portsmouth tarafından satın alınma zorunluluğu bulunduğu için düzenli forma şansı yakalayamayan Manuel Fernandes, sezon boyunca yalnızca 10 maçta oynadı. Bonservis bedelinin takıma ağır gelmesi sebebiyle futbolcu Benfica’ya geri döndü.

EVERTON KARİYERİ

Benfica’ya döner dönmez takımla sözleşmesini uzatan Fernandes, aynı zamanda Everton’a kiralık olarak gitti. Oynadığı sezon boyunca iyi bir görüntü sergileyen futbolcu, taraftarların da beğenisini kazanmayı başardı fakat İngiliz takım da Portsmouth gibi yüksek bonservis bedeli nedeniyle Manuel Fernandes’i satın almaktan vazgeçti.

VALENCİA KARİYERİ

Manuel Fernandes’in yüksek bonservis bedelini ödemeyi kabul eden takım, İspanya La Liga takımı Valencia oldu. 18 milyon euroya satılan Fernandes, takımla 6 yıllık bir sözleşme imzaladı. İstediği forma şansını yakalayamayan futbolcu, sezonun ilk yarısında yalnızca 7 maçta oynayabildi ve sonrasında yine Everton’a kiralandı. 2008-2009 sezonunda tekrar takıma dönen Fernandes, bu sefer birçok kez forma giyerken aynı zamanda çok şık gollere de imza atmayı başardı. Aynı sezonda oynadığı Getafe maçı Manuel Fernandes için sezonun sonu oldu çünkü futbolcu kaval kemiğini sakatlamıştı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Sakatlıklarla baş eden futbolcu, bir sonraki sezon Inter Milan’a transfer olmayı beklerken sağlık kontrolünden geçemediği için transferi gerçekleşemedi. Valencia tarafından gözden çıkarılan futbolcuyu ani bir şekilde Beşiktaş yönetimi istedi ve Manuel Fernandes’in Beşiktaş’a transferi gerçekleşmiş oldu. 2010-2011 yılında Türkiye Süper Ligi’nde genelde yedek olarak geri planda kalsa da Türkiye Ziraat Kupası’nda kendini göstermeyi başardı ve taraftarların sempatisini kazandı. Aynı zamanda Beşiktaş o sezon Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi olmuştu.

Bir sonraki sezon Guti Hernandez’in takımla yollarını ayırmasıyla Manuel Fernandes daha fazla forma şansı yakaladı. Guti’den sonra diğer bir Portekizli futbolcu olan Simao’nun takımdan ayrılmasıyla Manuel Fernandes, Beşiktaş için vazgeçilmez orta saha oyuncusu oldu. 2012-2013 sezonunda Samet Aybaba yönetimindeki Beşiktaş’ta en iyi dönemini geçiren Manuel Fernandes, aynı sezon bir taraftarla yaşadığı tatsızlık sonucu ve oynadığı isteksiz oyunla takımdan ayrılma kararı aldı.

LOKOMOTİV MOSKOVA

Beşiktaş’tan ayrılma kararı alan Manuel Fernandes, kendisiyle ilgilenen Lokomotiv Moskova ile 4 yıllık bir anlaşma imzaladı. 2014 yılında Rusya’ya transferi gerçekleşen Portekizli futbolcu hakkında takımın sportif direktörü Krill Kotov, "O muhteşem bir futbol beynine sahip yetenekli bir futbolcu" şeklinde iltifatlarda bulundu. 2017-2018 sezonunda takımına şampiyonluk getiren Manuel Fernandes’in Beşiktaş’a geri dönmeyi istediği iddia edildi.