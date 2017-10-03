Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre 5 milyon lira geçici teminat bedelli ihaleye 13 Kasım'a kadar

teklif verilebilecek.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), daha önce Manyas HES'i özelleştirmek için açılan ihaleye yedi firmadan teklif

alınmış ancak yeterli rakama ulaşılamadığından ihale tamamlanamamıştı.

Manyas Hidroelektrik Santrali

Elektrik Üretim A.Ş

Manyas Hidroelektrik Santrali (HES) ihalesinde son durum