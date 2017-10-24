19. Ulusal Kongresi'nin yapan Çin Komünist Partisi, parti lideri ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ismini, 'Şi Cinping düşüncesi' ifadeleriyle parti tüzüğüne ekledi. Yeni parti üst yönetiminin belirleneceği kongrede gücünü artıran Şi Cinping, isminin parti tüzüğüne girmesiyle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong ile benzer bir konuma yükseldi.
Parti tüzüğünde yapılan ve oy birliğiyle kabul edilen değişiklik, 'Yeni Dönemde Çin Tipi Sosyalizm üzerine Şi Cinping düşüncesi' başlığını taşıyor.
Çin'de 2012 yılından bu yana görevde olan Başkan Şi'nin düşüncesinin parti tüzüğüne girmesi, oldukça güçlü bir lider konumu çizen Şi'nin gücünün en önemli göstergelerinden biri olarak gösteriliyor. Daha önce benzer şekilde 'Mao Zedong Düşüncesi' ve 'Deng Şiaoping Teorisi' teorisi Çin Komünist Partisi'nin tüzüğünde yer almıştı.
Şi Cinping, parti tüzüğüne giren bir politikaya görevdeyken ismini veren ilk lider oldu. Zira Deng Şiaoping'in ismi ölümünden sonra parti tüzüğüne eklenmişti. Önceki Çin devlet başkanları Jiang Zemin ve Hu Jintao da parti tüzüğüne fikirsel katkılarda bulunmuş ancak bu liderlerin isimleri tüzükte geçmemişti. 5 senede bir toplanan ÇKP Ulusal Kongresi öncesinde geçtiğimiz yıl parti tarafından Şi Cinping'e 'öz lider' ünvanının verilmesi, Şi'nin gücünü arttırdığının en önemli işaretlerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Şi kongrenin kapanış konuşmasında da "Çin ulusunun canlandırılmasını gerçekleştirme yolculuğunda hızla ilerlemeliyiz ve yorulmadan çalışmalıyız" dedi.
2012 yılında göreve gelen Şi Cinping'in 10 yıl iktidarda kalması bekleniyor. Babası da bir siyasetçi olan ve Mao'nun 'kültür devrimi' sırasında ceza alan Şi'nin çocukluğunun 7 yılını kırsaldaki mağara evlerde geçirmek zorunda kaldığı biliniyor.
Eşi Çin'de çok tanınan ve sevilen bir şarkıcı olan Şi Cinping'in kızının ise Harvard'da farklı bir isimle eğitim gördüğü belirtiliyor.
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