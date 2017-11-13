Maradona ameliyat oldu

Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, omzundan ameliyat edildi.

Maradona, sosyal medyadaki Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, sol omzundan geçirdiği operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirterek, "Çok önceden yapılması gereken bir ameliyattı fakat farklı nedenlerden dolayı sürekli ertelemek zorunda kaldım. Operasyon 1,5 saat sürdü. Allah'a şükür iyiyim. Herkese kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğu döneminde Napoli formasıyla özdeşleşen 57 yaşındaki eski oyuncu, teknik direktörlük kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah ekibinde sürdürüyor.

Diego Maradona

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