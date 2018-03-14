4 | 30

15 Aralık 1970

Goyo Carrizo adlı bir arkadaşı tarafından Los Cebollitas takımın çalıştıran Francis Cornejo ile tanıştırıldı ve futbol macerası Estrella Roja'da başladı. Kısa sürede Los Cebollitas takımına geçti ve bu takım 136 maç boyunca yenilmedi.