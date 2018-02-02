Efsane futbolcu 57 yaşındaki Diego Maradona, eski eşi Claudia Villafane ile ilgili Miami'de görülen bir davaya katılmak için ABD'ye yaptığı vize başvurusu reddedildi.

Maradona'nın avukatı Matias Morla, kendisi Amerikan elçiliğindeyken Maradona'nın Venezuela kanalı Telesur'a konuşacağını öğrendiğini ve müvekkiline "Lütfen Diego, ABD hakkında ağzını açma" dediğini söyledi.

Morla, Maradona'nın "ABD Başkanı Donald Trump hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna 'kukla' anlamına gelen 'chirolita' sözünü kullanıp "Trump bir kukladır" dediğini, bunun üzerine Maradona'ya "Bu olaydan sonra Miami'de seni benim temsil etmem gerekecek" dediğini belirtti.

Bu, Maradona'nın ABD'ye girişinin ilk yasaklanışı değil. 1994 Dünya Kupası sırasında yapılan testlerde kanında kokain bulunması sonrası ABD'den gönderilmiş ve ülkeye bir daha gelmemesi söylenmişti.

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