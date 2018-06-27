Maradona önce coştu, sonra fenalaştı!

Dünay ve Arjantin futbolunun efsanesi Diego Maradona, kritik maçta yine tribündeydi. Messi’nin golünde coşan ünlü

isim, Rojo’nun golünde ise adeta kendinden geçti. Bir ara sevinç sırasında ekranlara orta parmağını da gösterdiği yansıyan

Maradona, maçın ardından ise fenalaşarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu açıklandı.

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