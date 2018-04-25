Marakeş gezilecek yerleri, tarihi ve kültürü ile gezi listenizde mutlaka olmalı. Fas'taki en güzel, en büyüleyici şehirlerden biri olan, Atlas dağlarının eteklerinde kurulmuş Marakeş, dünyanın herhangi bir yerinde bulabileceğiniz en muhteşem mimariye ev sahipliği yapıyor. Marakeş, şehrin antik duvarlarında kullanılan kırmızı kumtaşından esinlenerek kırmızı anlamına gelen El Hamra olarak biliniyor. Şimdi Marakeş'te gezilecek tarihi ve turistik yerlerden bazılarını tanıyalım...

MARAKEŞ'E NE ZAMAN GİDİLİR?

İlkbahar, ziyaret etmek için mükemmel bir mevsimdir. Nisan ile haziran ayları arasında, mavi gökyüzü ve güneşin tadı bir başka güzeldir. Canlı pembesiyle begonviller, portakalların ve badem ağaçlarının mis kokulu çiçekleri her yerde çiçeklenmeye başlar. Çiçeklerin kokuları şehri sarar.

MARAKEŞ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER: DİLİ, PARA BİRİMİ, İKLİMİ VE KÜLTÜRÜ...

Dil: Fas'ta, Fransızca, İspanyolca, Arapça ve Berberi de dahil olmak üzere farklı diller kullanılır. İngilizce, turistik yerlerde yaygındır, ancak birkaç kelime Fransızca bilmek kesinlikle yararlıdır.

Para birimi: Fas dirhem kullanır ve bir ABD doları yaklaşık 11 dirhemdir. Para harcama söz konusu olduğunda, nakit taşımanızı ve pazarlığı sıkı yapmanızı tavsiye ederiz.

İklim: Marakeş tüm yıl sıcaktır. Ortalama sıcaklıklar en soğuk aylarda 30 ve yaz aylarında 47 derece civarındadır. Yazın en sıcak yaz günlerinde 55-56 dereceye kadar çıkabilir.

Kültür: Fas Müslüman bir ülkedir ve bu yüzden bazı kültürel farklılıkları hızla fark edeceksiniz. Yeni gidenler için, özellikle kadınlar omuzlarını ve dizlerinin üzerini geçmeyecek tarzda etekler ve atkılar düşünebilir.

Temizlik: İnsanlarla etkileşimde bulunduğunuzda, sol elin kirli olduğu düşünülmelidir, bu yüzden insanlar her zaman sağ elle etkileşimde bulunur, sağ elle yemek yerler. Ayrıca, haftasonu tatilinin başlangıcı cuma günüdür ve her yer kapalıdır.

MARAKEŞ'İN GEZİLECEK YERLERİ

Eski şehir Medina ve yeni şehir Gueliz olarak iki bölgeye ayrılan Marakeş görülmesi gereken güzel camiler, saraylar ve bahçelerin yanı sıra ünlü Jemaa el-Fnaa meydanı ve çarşı pazarına ev sahipliği yapmaktadır. Şehrin hem ortaçağ hem de modern bölgelerinde yapılacak ve görülecek birçok şeyle Marakeş büyüleyici bir şehirdir.

JEMAA EL FNAA

Marakeş'in nabzının attığı meydan, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar, yılan dansçıları, dövmecileri, müzisyenleri, falcıları ve çeşitli eğlenceleriyle tüm yıl boyunca turistlerin akınına uğruyor. Meydanda geleneksel kuzu yemekleri ve taze portakal suyu satan sayısız tezgah bulunuyor. Meydan UNESCO tarafından korumaya alınmıştır. "Kıyamet Meydanı" ya da "ölülerin buluştuğu yer" olarak da bilinen meydan, eski dönemlerde idamların gerçekleştiği yerdir.

MAJORELLE BAHÇELERİ

Fas'ın en popüler yerlerinden biri olan Majorelle Bahçeleri, 40 yılını bu büyülü bahçeye tutkusunu ve yaratıcılığını katan Fransız ressam Jacques Majorelle'nin eseridir. Büyüleyici küçük şeritlerle, sakin akarsularla ve 300'den fazla çarpıcı bitki türüyle tamamlanan Majorelle Bahçeleri, şehir gezintisinde yorulanlara mükemmel bir dinlenme ortamı sağlıyor. Bahçe, Majorelle'nin ölümünün ardından Fransız modacı Yves Saint Laurent'e satılmıştır. Laurent öldükten sonra külleri bu bahçeye serpilmiştir.

KOUTOUBIA CAMİİ

Fas kültüründeki camilerin önemi göz önüne alındığında, Koutoubia Camii bölgedeki insanlar için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Marakeş'teki en büyük cami olan Koutoubia, yalnızca manevi bir merkez değil, aynı zamanda uluslararası mimarlık için bir referans noktasıdır. İspanya ve Rabat'taki binalar için trendi belirleyen 12. yüzyıl minaresi, karakteristik kemerli ve sert hatlı hayranlık uyandıran bir mimari yapıdır.

SAADIAN MEZARLARI

Bu mezarlar, Saadi hanedanının üyeleri için son dinlenme yeri olarak oluşturulmuştur. Saadian mezarları, yüzyıllar boyunca unutulduktan sonra 1917'de yeniden keşfedildi. Parlak çini, Arap kaligrafisi ve karmaşık oymalar ile muhteşem bir şekilde dekore edilmiş olan mezarlar için Saadian Sultanı Ahmed el-Mansur Eddahbi, hiçbir masraftan kaçınmamış ve turistler için güzel bir alan yaratmıştır. Marakeş'in hemen dışında yer alan mezarlara ulaşmak kolaydır. Dikkatli bir şekilde restore edilmiş ve iyi korunmuş olan mezarlar, görülecek en popüler yerlerinden biri.

TABAKHANELER

Medina'nın kuzeydoğusunda yer alan tabakhaneler, ağır kokusu ve sokaklardaki çığırtkanların sesleriyle kolaylıkla bulabileceğiniz bir yer. Çantalardan kıyafetlere kadar her şey burada bulunur ve tüm bu deri ürünlerinin nasıl yapıldığını izlemek harikadır. Modern fabrikalara alternatif sunan tabakhaneler, tüm duyularınıza hitap edecek ilgi çekici bir şölen sunuyor.

MÜZELER

Marakeş, fantastik Fas mimarisini ve objelerini sergileyen Dar si Said de dahil olmak üzere keyifli müzelerle doludur. Dar Menebhi Sarayı’ndaki Marakeş Müzesi’nde nakış, silah ve çağdaş sanat eserleri bulunmaktadır. Şehrin tarihi görüntüleri için Maison de la Photgraphie'yi ziyaret etmek gerekiyor. Şehrin yeni bölümünde, ziyaretçiler yerel yeteneklerin eserlerini sergileyen birçok çağdaş sanat galerisini bulabilirler.

MARAKEŞ'İN TARİHİ

Marakeş 11. yüzyılda kurulmasına rağmen Berberilerin, Neolotik Çağdan beri bu bölgede yaşadıkları biliniyor. Marakeş'te bahçeleri sulamak için kullanılan sulama sistemi de 11. yüzyıldan kalma. 1062 civarında Almoravids hanedanından Yusuf ibn Tashufin tarafından kurulmuştur ve 1147'de Almohads'a kadar Almoravid'in başkenti olarak hizmet etmiştir. Marakeş, Fas'ın dört imparatorluk kentinden biridir. Şehir, 12. ve 13. yüzyıllarda İspanya ve Kuzey Afrika'ya hükmeden Berberi kavimlerinden olan muvahhidlerin başkenti olmuştur.

1867'ye kadar, Avrupalıların sultandan izin almadıkça şehre girmeleri yasaklandı. Ülkenin huzursuzlukla boğuştuğu 20. yüzyılın başlarında, Fransızlar Fas'ı sömürgeleştirdiler. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Winston Churchill, Yves Saint Laurent ve Rolling Stones gibi ünlü isimler, Amerikalı yazarlar özellikle de 1960 ve 1970'lerde hippiler Marakeş'i yeniden keşfetti. Bu keşif meraklıları ve Kral 6. Muhammed'in reformist tavrı, şehirde lüks oteller, mağazalar ve restoranların açılmasına ve turizmin gelişmesine neden oldu. Yakın zaman içerisinde UNESCO, Dünya Mirası olarak koruma altına alınan ilk meydan olan Jemaa El Fnaa eski şehir Medina'da bulunmaktadır.

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