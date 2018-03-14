HT Magazin'de yer alan habere göre, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Yunanca başta olmak üzere 6 dilde şarkı söyleyen Maral Ataman, “Uzun yıllar İngilizce öğretmenliği yaptım ve Amerika’da yaşadım. O yüzden her dilde şarkı söylemeye yatkınım” dedi.



Müziğin kendisi için bir tutku olduğunu belirten genç şarkıcı, “Sahnedeyken yaşadığımı hissediyorum, müzik benim için nefes almak gibi bir şey” diye konuştu.

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