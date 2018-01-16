Marca: Arda Turan'ın batışı

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Zaten 6 ay oynamayarak başlayan Barcelona kariyerini yine 6 ay oynamayarak bitiridiği vurgulan Arda Turan'ın Başakşehir'e kiralanırken Barcelona'nın 34+7 milyon euro'ya transfer ettiği Milli futbolcudan bir euro bile kazanamadığının altı çizildi.