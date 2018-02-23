Fitness modeli Marcelle Mancuso, spor salonunda mekik çekerken, kayarak düştü ve omurgasını kırdı. 23 yaşındaki genç kadın için doktorlar, bir daha yürüyemeyeceğini söyledi. Fakat aylarca süren fizyoterapiden sonra Mancuso'nun yavaş yavaş hareket etmeye başladığı açıklandı.
Daily Mail'de yer alan habere göre; instagram fenomeni olan Brezilyalı Marcelle Mancuso, karın egzersizi yaparken düşerek omurgasını kırdı. Altı vida kullanılarak omurgasına titanyum plaka takıldı.
Genç kadına tetrapleji (bir hastalık ya da yaralanmadan kaynaklanan uzuvların ve gövdenin kullanımının kısmen ya da tamamen kaybedilmesiyle sonuçlanan felç) tanısı konuldu.
Kaza anıyla ilgili konuşan Mancuso, "Bir iple ekipmana bağlı olarak mekik çekiyordum. İp koptu, antrenörüm de beni tutamadı. Kafamın üstüne düştüm ve tüm vücut hareketlerimi kaybettim" dedi.
Yavaş yavaş iyileşen genç kadın spor salonuna geri döndü ve yine mekik çekmeye başladı.
Marcelle Mancuso, "Korktum, ama inancım her zaman yüksekti. Tanrı'ya hayatta kaldığım için teşekkür ettim. Eğer bir daha hareket edemeseydim, bu benim hatam olmazdı, bu kader olurdu" dedi.
Mancuso sözlerini şöyle sürdürdü: Her gün fizik tedavide elimden gelenin en iyisini yaptım. Yavaş hareketlerim geri döndü, doktorlar bile iyileşmemden ötürü şaşkına döndü."
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