Marcus kimdir

Survivor 2018'de dikkat çeken isimlerden biri olan Marcus, merak edilmeye devam ediyor. Survivor Marcus Victoria's Secret'in ünlü meleği Adriana Lima'nın kendisine Instagram hesabından başarılar dilemesinin ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Survivor Marcus tam ismiyle Yiğit Marcus Aral bu sezon enerjisi ile programa damga vuracağını ifade etmişti. İşte Marcus'un hayat hikayesi...

MARCUS KİMDİR? MARCUS KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2018'de dikkat çeken isimlerden biri olan Marcus, University Of Miami'de eğitimini tamamladı. İstanbul'da bulunan bir model ajansında 3 yıl çalıştı. 2010 yılında Californi'ya yerleşti. California ve İstanbul'da yapmakta olduğu işlerini devam ettirdi. Yazılım Mühendisi olan Marcus'un tam adı Yiğit Marcus Aral'dır.

Sakin yapısı ve farklı tarzı olan Marcus'un Instagram'da lüks yaşam ve vahşi hayvanlarla ilgili paylaşımları dikkat çekiyor. Yipit Marcus Aral, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yarışacak.

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