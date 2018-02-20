Survivor 2018 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Gönüllüler takımındaki yarışmacılardan olan Marcus, dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı. Peki Marcus kimdir? Marcus kaç yaşında ve nerelidir?

MARCUS KİMDİR?

Yiğit Marcus Aral, 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Survivor 2018'de dikkat çeken isimlerden biri olan Marcus, University Of Miami'de eğitimini tamamladı. İstanbul'da bulunan bir model ajansında 3 yıl çalıştı. 2010 yılında Californi'ya yerleşti. California ve İstanbul'da yapmakta olduğu işlerini devam ettirdi. Yazılım Mühendisi olan Marcus'un tam adı Yiğit Marcus Aral'dır.

Sakin yapısı ve farklı tarzı olan Marcus'un Instagram'da lüks yaşam ve vahşi hayvanlarla ilgili paylaşımları dikkat çekiyor. Yiğit Marcus Aral, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yarışıyor.

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