Mardan Stadyumu ihalesinde son durum - Mardan Stadyumu ihalesine alıcı çıkmadı

Azeri iş adamı Telman İsmailov'a ait Mardan Palace Otel'in stadyumuyla spot otel bloğu ve personel lojmanının, otelin SGK'ya prim borçları nedeniyle 101 milyon lira bedelle satışa çıkarılmasına ilişkin ikinci ihale yapıldı.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 4. İcra Takip ve Haciz Satış Merkezi'ndeki ihaleye katılan olmadı. İhaleye ilk olarak stat çıkarıldı. 51 milyon lira bedel ve 3 milyon 825 bin lira teminatla satışa açılan stat için 5 dakika bekleyen komisyon üyeleri açık artırmaya katılan olmayınca satışı düşürdü.
İhale komisyonu ikinci ihalede, otele ait personel lojmanlarını satışa sundu. 50 milyon lira bedel ve 3 milyon 750 bin lira teminatla satışa sunulan lojmanlar için de talep olmayınca komisyon bu satışı da düşürdü.
İhalenin yeniden bir değer tespitiyle yapılacağı belirtildi.
Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve 2010'da "Dünyanın En Lüks Oteli" seçilen Mardan Palace Hotel, ekonomik sorunlar nedeniyle bir banka tarafından satın alınmıştı. Otele ait Mardan Stadyumu'nun da yer aldığı 74 bin 13 metrekare alana sahip spor kompleksi ve 28 bin 394 metrekare alana sahip stadyumun yanındaki spot otel bloku ile personel lojmanının yer aldığı arsa 101 milyon lira toplam bedelle satışa sunulmuştu.
Satışa çıkarılan spor kompleksinde 4 tribünlü bir futbol sahası, tek tribünlü bir futbol sahası ve 2 antrenman sahası yer alıyor.
Mardan Stadı bir süre Antalyaspor'un maçlarına da ev sahipliği yapmıştı.
Geçen aylarda bir tur şirketi, alacağı nedeniyle Mardan Palace'a icra takibi başlatmış, Sarkan İsmailov'a ait yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 2008 model lüks otomobili haczettirip, yediemin otoparkına çektirmişti.
Otelin suyu da yaklaşık 2 milyon liralık borç nedeniyle kesilmişti.
Stadyumun satışına ilişkin geçen hafta yapılan ihaleye de katılan olmamıştı.
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