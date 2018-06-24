Mardin 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Mardin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Mardin 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 81.88 olarak belirlenirken, saat 20:07 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 56.2 duyruldu. Mardin 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Selahattin Demirtaş: 107.789 oyla yüzde 52.42 - Recep Tayyip Erdoğan: 82.777 oyla yüzde 40.25 - Muharrem İnce: 11.359 oyla yüzde 5.52 - Meral Akşener: 2.297 oyla yüzde 1.12 - Temel Karamollaoğlu: 1.277 oyla yüzde 0.62 - Doğu Perinçek: 139 oyla yüzde 0.07



Mardin 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 107.789 oyla yüzde 52.42Recep Tayyip Erdoğan: 82.777 oyla yüzde 40.25Muharrem İnce: 11.359 oyla yüzde 5.52Meral Akşener: 2.297 oyla yüzde 1.12Temel Karamollaoğlu: 1.277 oyla yüzde 0.62Doğu Perinçek: 139 oyla yüzde 0.07

Milletvekili genel seçime yüzde 83.24 oranında katılımın sağlandığı Mardin il genelinde sandıklar saat 20:07 itibarıyla yüzde 51.2 oranında açıldı. 2018 Mardin milletvekili seçim sonuçları şöyle: Cumhur İttifakı: 68.854 oyla yüzde 36.74 - Millet İttifakı: 8.584 oyla yüzde 4.58 oranında oy aldı. Öte yandan 2018 Mardin milletvekili seçim sonuçlarına göre HDP: 100.800 oyla yüzde 53.79 - AK Parti: 63.308 oyla yüzde 33.78 - MHP: 5.546 oyla yüzde 2.96 - CHP: 5.117 oyla yüzde 2.73 - İYİ Parti: 1.818 oyla yüzde 0.97 - SP: 1.649 oyla yüzde 0.88 oy aldı.



Saat 20:07 itibarıyla 2018 Mardin milletvekili seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 68.854 oyla yüzde 36.74Millet İttifakı: 8.584 oyla yüzde 4.58HDP: 100.800 oyla yüzde 53.79AK Parti: 63.308 oyla yüzde 33.78MHP: 5.546 oyla yüzde 2.96CHP: 5.117 oyla yüzde 2.73İYİ Parti: 1.818 oyla yüzde 0.97SP: 1.649 oyla yüzde 0.8816 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…