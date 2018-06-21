Mardin AK Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Mardin AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Mardin Milletvekili listesi...

Mardin Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 ŞEYHMUS DİNÇEL YÜKSEK MİMAR 2 CENGİZ DEMİRKAYA YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 3 VEYSİ ŞAHİN YÜKSEK MÜHENDİS 4 AHMET MUNİP YILDIZOĞLU YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR 5 İBRAHİM KÖSEN ORTA YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 6 AHMET KAYA YÜKSEK AVUKAT

AK PARTİ'DEN "HALK BULUŞMASI"

Mardin'in Artuklu ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Artuklu İlçe başkanlığınca mahallelerde düzenlenen halk buluşması büyük ilgi ile karşılanıyor.Yeni Kapı Mahallesinde, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve AK Parti Mardin Milletvekili adayları Şeyhmus Dinçel ile Ahmet Kaya'nın katıldığı programda büyük Türk Bayrakları, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları asıldı, meşaleler yakıldı, havai fişekleri atıldı.Programda konuşan Güler, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin'e geleceğini belirtti.Vatandaşların desteğiyle kendisine verilen yetkiyle çeşitli görevler yürüttüğünü belirten Güler, Mardin'in emrinde ve hizmetinde olduğunu kaydetti."Ülkenin ekonomisinin düzlüğe çıkmasını engellemek için illegal güçler safları sıkılaştırdı." diyen Güler, şöyle devam etti:"Türkiye'yi yeniden kaosa, koalisyonlar dönemine ve yeniden bir çıkmaza sokmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Buna Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Reisi de tekrar cumhurbaşkanı seçtireceğiz." AK Parti Artuklu ilçe Başkanı Murat Bayar, AK Parti Mardin Milletvekilleri adayları Dinçel ve Kaya'da gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

"DOĞUYA HUZUR GELDİ"

Mahalle sakinlerinden Mahmut Sincar da bölgede oluşan huzur ortamının herkesi memnun ettiğini söyledi.Bu huzuru Erdoğan'a borçlu olduklarını aktaran Sincar, şöyle dedi:"Mardin'e huzur geldi, artık esnafımızın yüzü gülüyor. Biz bunu Erdoğan'a borçluyuz. Bizde borcumuzu ödeyerek oyumuzu ona veriyoruz. 24 Haziran'da da birinci parti çıkacağına inanıyoruz."Mehmet Öncel de bölgede sağlanan huzurun Ortadoğu'da da sağlanması için çaba sarf edildiğine dikkati çekerek "Afrin'de bayrağımızı diktiğimiz gibi Irak'ta da bayrağımızı dikeceğiz. Çok şükür devletimiz sayesinde doğuda terör bitti. Terör diye bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.Ahmet Cennetkuşu ise devletin doğuda huzuru hakim kıldığını belirtti.Cennetkuşu, "Burada terör diye hiç bir şey kalmadı. Bölgemiz önemli bir ivme yakaladı. İnşallah Erdoğan seçimi kazanınca daha iyi yerlere geleceğimizden eminim. Önümüzdeki seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Doğu da, Irak'ta, Suriye'de terör diye bir şey kalmayacak." dedi.