Mardin AK Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Mardin AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Mardin Milletvekili listesi...
Mardin Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları
|
S. NO
|
ADI
|
SOYADI
|
ÖĞRENİM
|
MESLEĞİ
|
1
|
ŞEYHMUS
|
DİNÇEL
|
YÜKSEK
|
MİMAR
|
2
|
CENGİZ
|
DEMİRKAYA
|
YÜKSEK
|
SERBEST/ÖZEL
|
3
|
VEYSİ
|
ŞAHİN
|
YÜKSEK
|
MÜHENDİS
|
4
|
AHMET MUNİP
|
YILDIZOĞLU
|
YÜKSEK
|
MÜHENDİS / MİMAR
|
5
|
İBRAHİM
|
KÖSEN
|
ORTA
|
YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR
|
6
|
AHMET
|
KAYA
|
YÜKSEK
|
AVUKAT
AK PARTİ'DEN "HALK BULUŞMASI"
Mardin'in Artuklu ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Artuklu İlçe başkanlığınca mahallelerde düzenlenen halk buluşması büyük ilgi ile karşılanıyor.Yeni Kapı Mahallesinde, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve AK Parti Mardin Milletvekili adayları Şeyhmus Dinçel ile Ahmet Kaya'nın katıldığı programda büyük Türk Bayrakları, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafları asıldı, meşaleler yakıldı, havai fişekleri atıldı.Programda konuşan Güler, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin'e geleceğini belirtti.Vatandaşların desteğiyle kendisine verilen yetkiyle çeşitli görevler yürüttüğünü belirten Güler, Mardin'in emrinde ve hizmetinde olduğunu kaydetti."Ülkenin ekonomisinin düzlüğe çıkmasını engellemek için illegal güçler safları sıkılaştırdı." diyen Güler, şöyle devam etti:"Türkiye'yi yeniden kaosa, koalisyonlar dönemine ve yeniden bir çıkmaza sokmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Buna Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz. Reisi de tekrar cumhurbaşkanı seçtireceğiz." AK Parti Artuklu ilçe Başkanı Murat Bayar, AK Parti Mardin Milletvekilleri adayları Dinçel ve Kaya'da gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
"DOĞUYA HUZUR GELDİ"
Mahalle sakinlerinden Mahmut Sincar da bölgede oluşan huzur ortamının herkesi memnun ettiğini söyledi.Bu huzuru Erdoğan'a borçlu olduklarını aktaran Sincar, şöyle dedi:"Mardin'e huzur geldi, artık esnafımızın yüzü gülüyor. Biz bunu Erdoğan'a borçluyuz. Bizde borcumuzu ödeyerek oyumuzu ona veriyoruz. 24 Haziran'da da birinci parti çıkacağına inanıyoruz."Mehmet Öncel de bölgede sağlanan huzurun Ortadoğu'da da sağlanması için çaba sarf edildiğine dikkati çekerek "Afrin'de bayrağımızı diktiğimiz gibi Irak'ta da bayrağımızı dikeceğiz. Çok şükür devletimiz sayesinde doğuda terör bitti. Terör diye bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.Ahmet Cennetkuşu ise devletin doğuda huzuru hakim kıldığını belirtti.Cennetkuşu, "Burada terör diye hiç bir şey kalmadı. Bölgemiz önemli bir ivme yakaladı. İnşallah Erdoğan seçimi kazanınca daha iyi yerlere geleceğimizden eminim. Önümüzdeki seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Doğu da, Irak'ta, Suriye'de terör diye bir şey kalmayacak." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.