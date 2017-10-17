Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 çocuğunu okutmak için mücadele eden aile sadece devletin verdiği kitaplarla çocuklarını okula yolluyor. Defteri ve kalemi olmadan sadece devletin verdiği kitaplarla okula giden Arslan ailesinin çocuklarının durumunun sosyal medyada paylaşılması üzerine Kızıltepeli hayırsever Mehmet Kızılkaya aileye ulaşarak çocukların okuması için kırtasiye yardımında bulundu.



İHA'nın haberine göre, anne Ruken Arslan çocuklarını Doğu'nun şartlarına kurban vermek istemediğini belirterek maddi destek değil, çocuklarımın geleceği için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.



Kızıltepe ilçesinde oturan Arslan ailesi 5 çocuğunu okutmak için mücadele ediyor. Tüm imkansızlıklara rağmen çocuklarını devletin verdiği ücretsiz ders kitaplarıyla okula yollayan Arslan ailesi, çocuklarının kırtasiye malzemesini alacak gücü bulamayınca, 5 haftadır çocuklar deftersiz kalemsiz okula gidiyor. Çocukların bu durumunun çevredekiler tarafından sosyal medyada paylaşılması üzerine hayırsever iş adamları 5 çocuğun hayallerini gerçekleştirmek için seferber oldu.





En büyüğü 14, en küçüğü 6 yaşında 5 çocuk sahibi olan Arslan çiftinin çocukları Evin, Fehime, Dilan, Bünyamin ve en küçükleri Nurullah okumak için mücadele ediyor. Anne Ruken Arslan ilkokul birinci sınıfa başlaması gereken Nurullah'ı imkansızlıklar yüzünden okula yollayamadığını belirterek, "Evliyim 5 çocuğum var. 5 çocukta okula gidiyor ama en küçüğünü maddi imkansızlıktan dolayı okula kaydedemedik. Çocukların masraflarını karşılayamadığımız için onları okula gönderemiyoruz. Çocuklarımı okutmak istiyorum, ama maalesef şartlar buna müsaade etmiyor" dedi.

"BEN ÇOCUKLARIMI BURANIN ÖRF VE ADETLERİNE KURBAN ETMEK İSTEMİYORUM"

Anne Ruken Arslan çocuklarını Doğu'nun örf ve adetlerine kurban etmek istemediğini belirterek, "Küçük yaşta evliliğe karşıyım, karşı da olacağım. Onların okumasını istiyorum. O yüzden yetkililere sesleniyorum lütfen eğer sesimi duyuyorlarsa bize yardımcı olsunlar. Maddi destek demiyorum. Eşim işsiz, eşime bir iş bulsanız en azından çok mutlu edersiniz bizi. Çocuklarımın ikisi hasta, küçük olanı gelişmiyor sürekli Diyarbakır'a götürüp getiriyoruz o da ayrı bir masraf. Diğer bir kızımın kalple alakalı sorunu var sürekli, tıkanıyor. Benimde astımım var, sinir hastasıyım. Çocukların kırtasiye malzemesi için sağ olsun bir ağabey yardım etti" diye konuştu.



Çocukların durumlarını sosyal medya üzerinden görüp destek veren hayırsever Mehmet Kızılkaya, çevrede ekmeği, okulu için mücadele eden ailelere herkesin imkanı doğrultusunda destek olması gerekliliğini söyledi. Kızılkaya, "Bu bölgenin insanıyım. Bu durumu görünce çok üzüldüm. Ben bu çocukların kırtasiye malzemelerini karşılamak için geldim. Bu çocukların okumasını istiyorum, buraya yardım ellerinin uzatılmasını istiyorum" dedi.

Çocukların babasının hasta olduğu için çalışamadığı ve bundan dolayı ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirtildi.