Mardin'de alanında uzman 8 doktor Mardin Devlet Hastanesinde göreve başladı!

Mardin'de yıllardır çocuklarını sağlıklarına kavuşturmak için kardiyoloji, psikiyatri, nöroloji, endokrin alanında il il uzman doktor arayan aileler artık başka illere gitmeyecek. Mardin'e görevlendirilen alanında uzman 8 doktor Mardin Devlet Hastanesinde göreve başladı.

AA'nın haberine göre; Sağlık Bakanlığının ve Mardin İl Sağlık Müdürlüğünün çalışmaları ile çocuk hastalara bakacak olan çocuk gastroloji, çocuk kardiyolojisi, çocuk endokrin, çocuk nöroloji, çocuk yeni doğan uzman doktorları Mardin tarihinde ilk kez hizmet verecek. Uzmanlar, akraba evliliği ve çocuk nüfusunun yoğun olduğu Mardin'de artık ailelerin çocukları için il il gezmesine gerek kalmadan Mardin'de tedavi olabileceklerini belirtti.

Sağlık Bakanlığının Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alarak doktorlara ulaşabilen hastalar Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Uzmanı Dr. Nilüfer Ülker Şahin, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Damla Eyüpoğlu, Çocuk Endokrinolojisi Uzman Dr. Gülay Can Yılmaz, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayça Ece Çıtak Karaboğa, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kutay Sel, Çocuk Nöroloji Uzmanı Dr. Ayşe İpek Polat, Yenidoğan Uzmanı Dr. Berat Kanar, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman Dr. Murat Eyüpoğlu'dan artık randevu alabilecek.

Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Alpay Tuncar akraba evliliklerinden kaynaklı engelli çocuk sayının bölgede yoğun olmasından dolayı açılan polikliniklerin bölgenin büyük bir sağlık ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Çocuk yan dalları ve özellikle çocuk psikiyatrisi konusunda Mardin genelinde büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Tuncar, " Sağlık Bakanlığı son zamanlarda ciddi atamalarla Mardin halkına büyük bir hizmet sundu. 3 tane çocuk psikiyatrisi, 1 çocuk nöroloji uzmanı, çocuk kardiyolojisi, çocuk endokrini polikliniği halkımızın hizmetine girdi" dedi.

"MHRS SİSTEMİNDEN RANDEVU ALINABİLİR"

Dr. Tuncar, doktorların çok özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Halkımız bu konuda daha bilinçlenmedi. Bu konularda Mardin'de devamlı sıkıntı yaşanıyordu. Hastalarımızın birçoğunu diğer illere sevk ediyorduk. Bölgede akraba evlilikleri çok fazla olduğu için engelli çocuklarımız da çok fazla. İnşallah bu eksiklikleri giderdik. Doktorlarımız günde 40 ile 80 hastaya hizmet veriyorlar. MHRS sisteminden ve burada polikliniklerden direk hastalarımız sıra alabilir" diye konuştu.

"BESLENME DÜZENİNDE HATALAR VAR"

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji Uzmanı Dr. Nilüfer Ülker Şahin, bölgedeki çocuklarda en çok büyüme geriliği rahatsızlığı ile karşılaştıklarını ifade ederek, "Mardin'de bu konuda halkın bilinçlenmesi gerekiyor, burada çok yanlış bir beslenme şekli var, bundan dolayı büyüme geriliği var. Çok ciddi mide bağırsak rahatsızlığı var. Çocuklarda büyüme geriliği ilerde zekasını ve topluma faydalarını da etkileyecektir, onun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"AİLELERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Doktor Damla Eyüpoğlu, Mardin'de çocuk sayının çok yüksek olduğunu söyledi. Eyüpoğlu, "Çocuk yoğunluğunun olduğu durumlarda patoloji görülme riski ve çocuklarda sorunlu gözükme riski de artmaktadır. Aileler ile iş birliği ile geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz, Mardin'in ilk çocuk endokrin uzmanı olduğunu belirterek, "Burada çok fazla bir diyabet var, muhtemelen akraba evliliğine bağlı, her gün hasta sayısı artıyor. Daha çok diyabet, obezite, guatr, böbrek üstü bezi rahatsızlığı ve kemik problemi olan çocuklarla ilgileniyorum. Bu alanda da burada ciddi bir eksiklik vardı inşallah doldurabiliriz" şeklinde konuştu.

"ENGELLİ ÇOCUK SAYIMIZ ÇOK"

Akraba evlilikleri ve genç nüfusun fazla olmasından kaynaklı çok fazla travma vakası olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzman Dr. Ayça Ece Çıtak Karaboğa, "Nüfusa oranla baktığımızda burada çok fazla çocuk psikiyatri uzmanı var, ama 18 yaş altı nüfus burada çok yüksek. İlçelerle birlikte çok yüksek bir yoğunluk var. Malum burası travma bölgesi, akraba evliliği çok fazla, yüzden engelli çocuk fazla. Özel eğitim alması gereken çocukların sayısı çok fazla ve depresyon vakası çok. Bunlara yardımcı olmak açısından Mardin'de görev yapmaktan mutlu olacağım" dedi.

"AKRABA EVLİLİKLERİ BEYİN HASARININ ÖNÜNÜ AÇIYOR"

Akraba evliliklerinden kaynaklı beyin rahatsızlıkları konusunda bölgenin doktor alanında ciddi ihtiyacı olduğunu belirten Çocuk Nöroloji Uzmanı Ayşe İpek Polat, "Bölge itibarı ile akraba evliliğinin çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Çocuk nörolojisi, beyin, omurilik, kas ve sinir sistemi hastalıkları ile ilgilenmekte. Tabi akraba evliliklerinde çok yoğun olduğu bir bölge bunun için doğuştan gelen hastalıklar da fazla oluyor" dedi.

Çocuğunu kalp rahatsızlığı nedeniyle çocuk kardiyolojisine getiren Şükriye Alak, "Daha önce çocuğumu Cizre'den Diyarbakır'a götürüyordum. Burada açılmasına sevindim biraz daha yakın olduğu için artık rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz. Buradaki doktorlardan Allah razı olsun bizimle ilgileniyorlar" diye konuştu.

EN ÇOK 'KALP' AİLELERİ TEDİRGİN EDİYOR

Mardin'de ilk Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olan Dr. Kutay Sel, yeni bir bölüm oldukları için bazı eksiklerin olmasına rağmen hastaların burayı tercih ettiğini söyledi. Sel, "Çocuklarımızın takiplerini burada yapabiliyoruz. Özellikle tanısal anlamda çok fazla yardımımız olduğunu düşünüyorum. Hastalar burada bölümün açılmasına şaşırıyorlar. Hastalar başka illere gitmeden burada memnuniyetle ayrılıyorlar. Bize en çok yeni doğanlar ve diğer doktorların gönderdiği hastalar geliyor. Kalp en çok aileleri tedirgin eden organ olduğu için kalp ile ilgili bir sıkıntı olup olmadığını merak ediyorlar. Kalple ilgili bir şikayetin olmadığını öğrenen aileler buradan daha rahat bir şekilde ayrılabiliyor" dedi.

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