Mardin'de başlayan trafik kavgası İstanbul'da cinayetle bitti

İddiaya göre Mardin'de hızlı araç kullanan Hüseyin Baş, trafikte tartıştığı Figen Akgüç'ü darp etti. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; iki aile arasında düşmanlık başladı.

Bu olaydan sonra İstanbul'a gelen Hüseyin Baş, karşılaştığı Akgüç ailesi üyeleri tarafından darp edilerek dövüldü. Dün ailesinden 5 kişiyi de yanına alan Hüseyin Baş, Akgüç ailesinin tekstil atölyesinin bulunduğu Okmeydanı'na geldi.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı iki aile arasındaki kavgada Hüseyin Baş hayatını kaybederken her iki aileden de 6 kişi yaralandı.



Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Hüseyin Baş'ı bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Abdülsamet ve Hayrettin Akgüç'ü ellerindeki bıçaklarla birlikte gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlarda kavgaya karışan her iki aileden de 9 kişi gözaltına alındı.

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