Mardin'de bir çocuk okula göndermeyen babasının öğretmeni oldu

Nedva Öztürk, 22 kardeşin arasından sıyrıldı.

“Seni okula yollamayacağım” diyen babasının da, “kız çocukları okutulmaz” diyen geleneklerin de, kırılmaz sanılan inadını kırdı. Babasının öğretmeni oldu.

65 yaşındaki İbrahim Öztürk, kızıyla diz dize oturup, o ne anlatıyorsa tane tane dinliyor, tekrar ediyor. Bir yıl önce biri çıkıp da, Mardin Kızıltepe Büyük Boğaziye Köyü’ndeki bu evde, böyle bir anın yaşanacağını söylese, kimseyi inandıramazdı. Ne babayı ne de kızını.

Ağabeyler, öğretmenler, Nedva’nın okumasını isteyenler, babayı ikna etmek için çırpındı. İbrahim Baba, Nuh diyor peygamber demiyor; Nedva, yıkılıp yıkılıp tekrar umutlarına sarılıyordu. En sonunda o zamanki köy imamı devreye girdi. Baba ikna edildi.

HAYALLERİ İÇİN ÇIRPINIYOR

Nedva, Mardin Artuklu ortaöğretim kız öğrenci yurdunun yüzde yüz burslu öğrencisi. Yurdun yanıbaşındaki proje okulunda 9’uncu sınıfta eğitimine devam ediyor şimdi. Ne köydeki yaşıtları gibi Nedva ne de kardeşleri. Onun ufkunun sınırları yok. Öyle ki hiç tanışmadığı bir hemşerisine imreniyor. Onun gibi olmak istiyor. Sadece televizyonda görüp, gazetede haberlerini okuduğu Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar.

Neden yapamasın? Gündüz okulda, akşam yurtta aralıksız çalışıyor. Hayallerine bir adım daha yaklaşmak için çırpınıyor. Düşlerini de Oxford süslüyor.