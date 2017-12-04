Mardin'de bir öğretmen okulun duvarına resim yaptı

Mardin'de bir ilköğretim okulunda görev alan resim öğretmeni, okulunun duvarını yaptığı resimle süsledi.

Fotoğraf öğretmenin çocuğu tarafından "Resim öğretmeni annem halen görev yaptığı Mardin'in Serbang İlköğretim Okulunun duvarına şu şaheseri yaptı" şeklinde Twitter'da paylaşıldıktan sonra sosyal medyada hızla yayıldı.