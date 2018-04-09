Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne, borçlarını ödemeyen çiftçilerin elektriklerini kesmek için giden Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekiplerinin yolu köylüler tarafından kesildi. Köylülelerin gelen ekipleri köye almaması nedeniyle başlayan gerginlik devam ederken, jandarma birlikleri geniş güvenlik önlemi aldı.
DHA'nın haberine göre; Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, bugün sabah saatlerinde borçlarını ödemeyen çiftçilerin elektriğini kesmek üzere Mardin´in Kızıltepe ilçesine bağlı Başak köyüne gitti. Elektrik kesintisi yapılacağını duyan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu köylüler, yolu keserek, ekiplerin köye girişini engelledi. Yaşanan gerginlik üzerine köyün girişine çok sayıda jandarma birliği sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, vatandaşlarla, DEDAŞ ekipleri arasında güvenlik kordonu oluşturdu. Bu arada yol kesme eylemine katılan çocuklar da sık sık 'En büyük asker, bizim asker' sloganı attı.
DEDAŞ: 400 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE ÖDENMEMİŞ BORÇ VAR
DEDAŞ yetkilileri ise Mardin'de tarımsal sulamaya ait geçmiş dönem borcu bulunanların elektriğini keseceklerini daha önce açıkladıklarını belirterek, "Mardinli çiftçilerimizin tarımsal sulamada 2016'dan bu yana ödenmeyen 400 milyon liranın üzerinde elektrik borcu var. Bu çiftçilere her türlü ödeme kolaylığı ve gecikme zammı affı dahil ciddi indirimler yapılmasına rağmen ödeme yapılmadı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın araya girmesi sonucu tanıdığımız sürenin dolmasına rağmen bu borçlar ödenmedi. Bunun üzerine daha önce açıkladığımız gibi il genelinde borçlu tarımsal sulama abonelerinin elektriğini abone bazlı olarak trafolarından kesiyoruz. Bazı çiftçiler, borçlarını ödemedikleri gibi elektriklerinin de kesilmemesini istiyorlar. Ancak böyle bir duruma izin vermeyeceğimizi daha önce de açıkladık, şimdi de açıklıyoruz. Ekiplerimiz bahse konu köye borçlu abonelerin elektriklerinin kesilmesi ile abonesiz ve sayaçsız elektrik tüketenleri tespit etmek için gitmiş, ancak köye girişlerine izin verilmemiştir. Gerekli işlemlerden sonra tekrar kesme ve tarama işlemlerine devam edilecektir" dedi. Yol kesme eyleminin devam ettiği bölgede gergin bekleyiş de sürüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.