Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde tüp patladı. Patlamada, 1'i ağır 3 kadın yaralanırken, evde hasar oluştu.

İHA'nın haberine göre olay, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 803. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, anne Fatma İliş'in mutfakta yemek yaptığı sırada tüp patladı. Patlamada, İliş ile evde bulunan hamile Kızı Nurcan Dinler ile Türkiye İliş yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, patlama nedeniyle çıkan yangını söndürüp, içeriden çıkardığı yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Anne Fatma İliş'in sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.

Patlamada, evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.