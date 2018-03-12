Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, geçmişte bir polisin eşiyle ilişki yaşayan iş adamı H.B.'ye işkence yaptıkları iddia edilen 4 polisin ve polise mukavemet ettiği iddia edilen iş adamının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, iş adamına işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan polis memurları İ.D. ve A.S.'nin 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını istedi.
DHA'nın haberine göre, Mazıdağı ilçesinde görevli eşi polis memuru İ.D.'den boşanmak üzere olan T.D., iddiaya göre, yanında çalıştığı işadamı H.B. ile ilişki yaşadı. T.D., bir süre sonra H.B.'yi "Elimde cinsel içerikli görüntülerin var" diyerek, eşinin çalıştığını Mazıdağı'na gelmesini istedi. H.B.'nin burada, 5 Eylül 2016 tarihinde, polisler tarafından dövülerek, işkenceye maruz kaldığı öne sürüldü. Kaldırıldığı hastanede, kafa travması, 3 kaburga kemiği kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma alınan H.B.'nin şikayeti üzerine açılan soruşturmada 4 polis hakkında 'işkence' suçundan 12 yıl, iş adamı H.B. hakkında da ise 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
H.B.'ye işkence yaptıkları iddia edilen 4 polisin ve polise mukavemet ettiği iddia edilen iş adamının yargılanmasına, Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya 'işkence' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polisler İ.D., A.S. ve G.D. ile hakkında yakalama kararı bulunan firari komiser E.T. katılmazken, 'görevi yaptırmamak için direnme' ile 'hakaret' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan iş adamı H.B. ve avukatları katıldı. Dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve sanık avukatlarının yurt dışına kaçtığını iddia ettiği firari sanık E.T.'nin halen yakalanamadığını söyledi.
MAĞDUR İŞADAMINA 2 YIL HAPİS İSTEMİ
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, işadamı H.B.'nin polis ekibine karşı direnişi veya tehdit içerikli hareketi olmadığını; ancak sanık İ.D.'ye küfrettiğini belirtti. Savcı, H.B.'nin 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işlediği konusunda, husumetli olduğu ve arbede yaşadığı polis memuru İ.D.'nin ifadesi dışında somut ve kesin delil olmadığını kaydetti. H.B.'nin, İ.D.'ye küfrederek, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediği belirtilip, 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
'HAYATİ TEHLİKE VE AĞIR KEMİK KIRIKLARI' İŞKENCE SAYILMADI
H.B.'nin aşamalardan beri tutarlı ve istikrarlı ifadeler verdiği belirtilen mütalaada, İ.D. ve A.S.'nin, işadamını olay yeri ve emniyet binasında, silahtan sayılacak sopa, süpürge sapı ve tüfek dipçiğiyle darbederek, hayati tehlike geçirtecek ve vücudunda ağır kemik kırıklarına sebebiyet verecek şekilde yaraladıkları kaydedildi. Sanıklar hakkında 'işkence' suçundan dava açıldığı belirtilen mütalaada, somut olayda süreklilik ve sistematik eylemden söz edilemeyeceği, sanıkların eylemlerinin, neticesi sebebiyle 'ağırlaşmış kasten yaralama' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Mütalaada, haklarında 'işkence' suçundan dava açılan sanık polisler İ.D. ve A.S.'nin 'kasten yaralama' suçundan 4,5 yıldan 13,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
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