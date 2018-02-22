İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan uygulama noktasında bir çekici ile araçta arama gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre, aramalarda 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili iki araç sürücüsü gözaltına alındı.

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