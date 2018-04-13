Mardin'in Derik ilçesinde 2014 yılında, silah ve sopalarla 17 kız öğrencinin olduğu okul servisinin önünü keserek, o zaman 17 yaşında olan Hanife Ç.'yi sopa ile vurup, bayıltarak kaçıran 6 kişi hakkında 19'ar yıl hapis istemiyle dava açıldı. 6 sanığın yargılandığı dosyanın tek tutuklu sanığı Resul O., 4 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılırken, Hanife Ç. kaçırılma olayı nedeniyle okuldan alınıp, dayısının oğlu ile evlendirildi. Üniversiteye hazırlanırken hayalleri yarıda kalan genç kız, mevsimlik işçi olarak tarlalarda çalışmak üzere Manisa'ya gönderildi.



DHA'nın haberine göre, Derik ilçesinde taşımali eğitim sistemi ile Mezopotamya Kız Teknik Meslek Lisesi'nde eğitim gören 17 kız öğrenciyi evlerine götüren okul servis aracının önü, 25 Aralık 2014 günü silahlı 4 kişi tarafından kesildi. Arkadaşları ile birlikte servisin önünü kesen Resul O., araçtaki öğrencilere önce silah çekip tehdit etti, sonra 2 ay önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Hanife Ç.'yi sopa ile vurup, bayıltarak kaçırdı. Hanife Ç.'yi araçla kaçıran Resul O. ve arkadaşları Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi girişindeki kontrol noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayıp, kaçtı. Takibe başlayan polis, trafik ışığında yavaşlayan araçtan 2 kişinin kaçtığını gördü. Bir süre sonra aracı durduran polis, Resul O.'yu gözaltına aldı. Aracın arkasında oturan Hanife Ç., polisleri görünce baygınlık geçirip, hastaneye kaldırıldı. Kendine geldiğinde olayı anlatan Hanife Ç., araçtakilerin kendisini kaçırdığını söyledi.



SERVİS ŞOFÖRÜ 2 BİN 500 LİRAYA ANLAŞMIŞ



Genç kızın ifadesi üzerine gözaltına alınan Resul O. tutuklanırken, soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, servisin asıl sürcüsü Cahit Ç.'nin 2 bin 500 lira para karşılığında genç kızın kaçırılması için Resul O. ile anlaştığı tespit edildi. Cahit Ç.'nin olay günü aracının arızalı olduğunu bahane ederek işe gitmediğini belirleyen polis, 17 kız öğrencinin okulda herhangi bir kaydı bulunmayan Aziz B. tarafından taşındığını belirledi.



19'AR YIL HAPİS İSTEMİ



Soruşturmayı 27 Mart 2015 günü tamamlayan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, genç kızı kaçıran Resul O., okul servisinin asıl sürücüsü Cahit Ç., kayıtlarda ismi olmadan servis aracını kullanan Aziz B. ile Ömer D., Hamdin O. ve Aziz D. hakkında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Silahlı tehdit' suçlarından 19'ar yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Servisteki 17 kız öğrencinin mağdur olarak yazıldığı iddianamede, mağdur Hanife Ç.'nin ifadesi de yer aldı. Hanife Ç. ifadesinde, "Olay günü servisimiz arızalandığı için başka araca binmek zorunda kaldık. Resul ile 4 yıldır duygusal ilişkimiz vardı ve 2 ay önce ayrıldık. Beyaz renkli bir araç önümüzü kesti. Araçtan eski arkadaşım Resul ve 3 kişi indi. Resul'un elinde silah, diğerlerinde sopa vardı. Servis şoförünü indirip, silahla tehdit ettiler. Sopa ile vurdular, Resul beni zorla araçtan indirdi. O anda bayıldım" dedi.



SERVİS SÜRÜCÜSÜ GEÇTİKLERİ GÜZERGAHI BİLDİRMİŞ



Servis aracında bulunan 16 öğrenci ise, okul servislerinin arızalanması üzerine Aziz B.'nin aracına bindirildiklerini belirterek, "Aziz yol boyunca telefonla konuştuğu kişiye nerede olduğumuzu söylüyordu. Virajlı, kör noktaya geldiğimizde bir araç önümüzü kesti. Ellerinde silah ve sopalar vardı. Biri öğrencilere silah çekip, 'Bağırana, sesini çıkarana sıkarım. Servisten inerseniz sizi öldürürüm' diye bağırdı. Hanife'yi zorla indirmeye çalıştılar. Hanife inmemek için direndi. Sonra sopa ile ayağına vurdular. Araç sürücüsü ne yaptıklarını sordu, ancak tavırları çok yapmacıktı. Bu kişiler, şoföre vuruyormuş gibi yaptı. Sonra Hanife'yi yanlarına alıp gittiler. Şoförden aracın kapısını açmasını istedik. Çok geç davrandı ve bu kişiler uzaklaştıktan sonra açtı. Sürücüden telefonunu istedik, telefonu da vermedi" dediler.



"OKUL SERVİSİNİN ŞOFÖRÜ İLE 2 BİN 500 LİRAYA ANLAŞTIK"



Genç kızı kaçıran Resul O. iddianameye yansıyan ifadesinde, Hanife'yi okula götüren servis şoförü Cahit Ç. ile anlaştığını belirterek, "Cahit'e, Hanife'yi istemeye gittiğimizi ancak ailesinin vermediğini söyledim. Cahit yardımcı olabileceğini söyledi. Cahit, servisin önünü kesmemi, kendisinin karşı koymaya çalışacağını, o sırada kızı götürmemi söyledi. Cahit, kızı vermesine karşılık 2 bin 500 lira para istedi. Bin 500 lirasını verdim, bin lirayı kızı alınca verecektim. Olay günü Hanife ile okul önünde görüştük. Hamile olduğunu ve kendisini kaçırmamı istedi. Hanife rızasıyla araçtan indi. Cahit ile 2 bin 500 liraya Hanife'yi ikna etmesi için anlaşmıştık" dedi.



Kayıtlı sürücü olmamasına rağmen servis aracını kullanan Aziz B. ise ifadesinde, servisin asıl sürücüsü Cahit Ç.'nin kendisini planlanmış bir kaçırmanın içine çektiğini söyledi. Servisin asıl sürücüsü olan ve aracının arızalandığı bahanesiyle işe gitmeyen Cahit Ç. ise "Kasıtlı birşey yapmadım. Hanife'nin kaçırılmasından haberim yoktu. Resul'un para karşılığı anlaştığı iddiası yalandır" dedi.



İLK CELSEDE SERBEST BIRAKILDI



İddianamenin kabulünün ardından Resul O.'nun tutuklu, 5 sanığın tutuksuz yargılanmasına Viranşehir 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılında başlandı. 28 Nisan 2015 günü yapılan ilk duruşmada savunması alınan ve suçlamaları reddeden Resul O., 4 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Mağdur Hanife Ç. ise mahkemeye başvurup, sanıklardan şiddet gördüğünü belirterek, koruma kararı istedi.



MAĞDUR AVUKATI, 14 CELSEDİR TUTUKLANMALARINI İSTİYOR



Yargılamayı başından beri takip eden Hanife Ç.'nin avukatı Nezahat Almaz, 14 celse boyunca sanıkların tutuklanmasını talep etti. Son duruşmada sanıkların tasarlayarak olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Almaz, "Bu suç 17 çocuğa karşı işlenmiştir. Hanife'nin yaşam ve eğitim hakkı elinden alınmıştır. Okul Müdürlüğü onayı olmadan olay günü Aziz B. servis şoförlüğü yapmıştır. Bu da göstermektedir ki; tasarlayarak ve anlaşarak kız kaçırma vardır. Suç silahla işlenmiştir. Bu nedenle sanıklar tutuklanmalıdır"dedi. Sanıkların tutuklanması talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.



ÜNİVERSİTE HAYALLERİ YARIM KALDI



6 sanığın tutuksuz yargılandığı davanın mağduru Hanife Ç. ise yaşanan olay nedeniyle okuldan alınıp, dayısının oğlu ile evlendirildi.



Üniversiteye hazırlanırken okuldan alınan Hanife, evlendiği kişi ile mevsimlik işçi olarak tarlalarda ve fabrikada çalışmak üzere Manisa'ya gönderildi.



Öte yandan Hanife Ç.'nin okuduğu dönemde tehdit edildiğini öğretmenine anlattığı, öğretmenin ise "Servisle okula gidip geliyorsun, bir şey olmaz" dediği iddia edildi. Davanın mağduru Hanife Ç., Manisa'da mevsimine göre tarlada veya fabrikada çalışarak evinin geçimine katkı sağlıyor.

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