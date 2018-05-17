Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mardin Valiliği’nin desteğiyle Türkiye Cimnastik Federasyonu himayesinde düzenlenen şampiyonada, 14 ülkeden 46 sporcu tarihi doku üzerinde dinamizmi yaşattı. Dolu ve sağanak yağışa rağmen Mardin Zinciriye Medresesi’nde oluşturulan özel parkurda sporcular hünerlerini sergilemekten çekinmedi. Gazete Habertürk'ten Melik Demirel'in haberine göre şans eseri yarış saatinde güneşin açmasıyla etkinlik takvimi sarkmadı ve ciddi bir sakatlık yaşanmadı. Şampiyonayı Mardin halkı ve turistler de ilgiyle izledi.

İlk gün ‘hız etabı’ ve ‘5’ten sağ kalan’ yarışmalarında Ukraynalı Erik Mukhametshin birinci, Amerikalı Joey Adrian ikinci, Enes Kasım Tekgül ise üçüncü oldu. Parkur başında ayakkabısının azizliğine uğramasına rağmen Tekgül’ün akrobatik performansı ayakta alkışlandı. İkinci gün Serbest stil finalleri ve ‘en iyi hareket’ kategorilerinde İranlı İlia Movahad ve ashkan yazdamimehr ilk iki sırayı aldı. Sporcular ödüllerini Mardin Valisi Mustafa yaman’ın elinden aldı.

1 MİLYAR İNSANA ULAŞACAK

Katılım ücretinin 50 dolar olduğu yarışmada yer almak için Dünya Parkur Federasyonu’nun kurslarında yüzde 80 başarı şartıyla verilen online sertifika arandı. Case Productions’ın organize ettiği şampiyonanın görüntüleri dünyanın önde gelen TV kanalları ile 100 ülkede 1 milyarı aşkın insana ulaşacak. Ekipman olarak spor ayakkabının yeterli olduğu parkur sporunun 2024 Olimpiyatları’nda yer alması için ise çalışmalar sürüyor.