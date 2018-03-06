Mardin'de terör operasyonu: Mühimmat bulundu

AA'nın haberine göre; Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 uzun namlulu silah, iki patlayıcı düzeneği, mühimmat ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 1-4 Mart'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dargeçit ilçesi kırsalında arazide arama yapıldığı belirtildi.

Aramada 9 uzun namlulu silah, 12 roketatar mühimmatı, 4 roketatar sevk fişeği, iki tüpe tuzaklanmış patlayıcı, iki şarjör, 27 fişek, 300 metre kablo, 14 pil bloğu, çok sayıda örgütsel doküman ve giysi bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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