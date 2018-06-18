Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13 Haziran'da 2 terör örgütü PYD/PKK mensubu, Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim oldu.

AA'nın haberine göre, terör örgütü mensuplarının, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

KIZILTEPE'DE 10 KİLOGRAM PATLAYICI BULUNDU

Öte yandan, Kızıltepe ilçesinde yürütülen çalışmalar sırasında tarlada gömülü 10 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

MARDİN TERÖR OPERASYONU: 15 GÖZALTI

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı terör operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, “PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 12 Haziran 2018 günü ilimiz Derik ve Mazıdağı ilçelerinde yapılan eşzamanlı operasyonda, 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi.

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