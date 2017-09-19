Mardin'de 'yalnız kurt' olarak adlandırılan uyuyan ve birbirinden habersiz iki hücre olduğunu tespit eden ekipler çalışma başlattı. Habertürk Haber Merkezi'nden Neşet Dişkaya'nın edindiği bilgilere göre; Dün sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Mardin'in Artuklu ilçesinde H.A.S. ile DEAŞ saflarında Suriye'de çatışırken yaralanan A. M. aynı evde yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve bir adet kar maskesi bulundu.

Mazıdağı ilçesinde yapılan ikinci 'uyuyan hücre' operasyonunda ise A.E.S. ile birlikte U.H. gözaltına alındı.