Mardin'de teröristlere ait mühimmat bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Mardin'in Dargeçit bölgesindeki arazi aramasında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Dargeçit'te 9 Aralık'ta etkisiz hale getirilen iki teröristin bulunduğu bölgede arazi araması gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre, aramada 2 kalaşnikof, bir tabanca, 250 kalaşnikof fişeği, 52 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, bir gece görüş dürbünü, 2 el dürbünü ve 2 el telsizi ele geçirildi.