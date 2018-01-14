Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Hatunlu Köyü'nde 2 aile arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgaya dönüştü. Silah, sopa ve taşların kullanıldığı çatışmada, 2'si kadın 10 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Merkez Artuklu ilçesinin Suriye sınırında bulunan Hatunlu Köyü'nde bugün 2 aile arasında arazi anlaşmasızlığın ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle iki aile silahlı, sopalı ve taşlı çatışma çıktı.

Çatışmada, Abdulvahap A. (43), Ammar A. (21), Abdurrezzak A. (34), Erkan A. (36) Nuray A. (30) ile Suriyeli İbrahim Ali (55), İbrahim Şerif (19), Berna Ali (36) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kavganın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralananlara sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin ve Kızıltepe'deki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralı Suriyelilerin, kavgaya karışan bir ailenin arazisinde çalıştıkları ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

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