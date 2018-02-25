Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu, düğün bitiminde gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.



İHA'nın haberine göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde ikamet eden 13-14 yaşlarındaki F.B.'nin, 23-24 yaşlarındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Kızıltepe merkezinde yüzlerce kişinin katılımıyla düğün yapılan salonun önüne gelen polis, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğünün sona ermesini bekledi. Polis, davetlilerin salondan ayrılmasıyla birlikte, çocuk gelin adayını alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü. Damat ve iki ailenin üyelerinin de gözaltına alındığı öğrenildi.



BİR AYDA İKİNCİ ÇOCUK GELİN ADAYI



Kızıltepe'de, yaklaşık bir ay önce de, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, 14 yaşındaki D.K. adlı kız çocuğunun, kendinden 10 yaş büyük M.A.İ. (24) ile zorla evlendirileceği bilgisi ulaşması üzerine operasyon yapılmıştı. Operasyonda, kız çocuğu kurtarılmış, damat ve her iki tarafın aileleri gözaltına alınmıştı.

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