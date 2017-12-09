Reuters haber ajansı, Mardin ve Şanlıurfa'daki kadınların dövmelerinden oluşan bir fotoğraf seçkisi yayımladı. "Türkiye'nin dövmeli kadınları" başlıklı seçki Ümit Bektaş'ın çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

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"Türkiye'nin dövmeli kadınları" başlıklı fotoğrafların ilkinde Mardin'de Kızıltepe'nin Dikmen köyünde torununu sallayan Hedla Göçmen gözüküyor.

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Alakuş köyünde yaşayan 84 yaşındaki Ayşe Yusufoğlu, gençliklerinde anne sütü ve isi karıştırarak elde ettikleri malzemeleri iğneyle ellerine, yüzlerine ve bacaklarına işleyerek köylerindeki genç erkeklerin kalplerini kazanmaya çalıştıklarını söylüyor.

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Urfa'nın bir köyündeki 87 yaşındaki Hulu Aydoğdu da dövmelerini gösteriyor. Genç kızlar etraflarındaki dünyadan güneş, ay veya tarak gibi imgeleri bedenlerine işliyor.

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Hulu Aydoğdu, isi odun ateşinde kullanılan tencerelerin dibinden, sütü ise bebeklerini emziren annelerden aldıklarını anlatıyor.

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84 yaşındaki Ayşe Yusufoğlu ve sağdaki kardeşi 82 yaşındaki Duri Yusufoğlu, Alakuş Köyü'nde akrabalarına dövme yapmayı öğretiyor.

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70 yaşındaki Fatma Doğru, dövmelerini göstermek için böyle poz veriyor.

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80 yaşındaki Senem Doğru'nun ellerinde de benzer bir dövme var.

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Ayşe Yusufoğlu ve kardeşi Duri, dövmelerinden bahsederken gülüyorlar.

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Dövmelerin renkleri yıllar içinde soluyor.

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Kadınlar bacakları, ayakları ve ayak parmaklarına da dövme yapıyor.

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Fotoğraflar: Ümit Bektaş (Reuters)