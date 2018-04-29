Alınan bilgiye göre, İbrahim Karahaner yönetimindeki taksi ile Musa Sunar'ın kullandığı hafif ticari araç, Alakuş kavşağı mevkisinde çarpıştı.

AA'nın aktradığına göre; kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice Bozkurt, Asiye Baytürk, Muhammet Ali Akçay ve Ümit Sunar ile henüz ismi öğrenilemeyen 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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