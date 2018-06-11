Serie A'da geride kalan sezonu 91 puanla tamamlayan Napoli, şampiyon Juventus'un 4 puan gerisinde ikinci olmuştu. Napoli'de İtalyan çalıştırıcı Maurizio Sarri'yle yollar ayrılmış ve yerine Carlo Ancelotti getirilmişti. İtalyan çalıştırıcı, Napoli'nin başına 3 yıl önce geçmiş ve geçen sezon Serie A'da yılın teknik direktörü seçilmişti.

Hamsik, Çin’e transfer olmak üzere... İtalyan teknik direktör Fabio Cannavaro’nun çalıştırdığı Guangzhou Evergrande’nin Slovak yıldız için 30 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi. 30 yaşındaki futbolcu Çin’e gitmesi durumunda Beşiktaş formasıyla yıldızını parlatan Anderson Talisca’nın takım arkadaşı olacak.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, son 2 sezonda Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı 6 aylığına kiralamıştı. Çin kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından takımın İtalya'daki kampına katılacağı ifade edilmişti.