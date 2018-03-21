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Kırmızı halının en çok beğenilen oyuncularından Margot Robbie, stiliyle olduğu kadar saç modelleriyle de öne çıkıyor. Uzun süredir lob kesim saç modeli kullanan güzel oyuncu, canlandırdığı karakterler için boyamadığı sürece sarı rengi tercih ediyor. Fakat oyuncu, saç kesiminde farklılıklara gitmekten çekinmiyor. Robbie, bazen saçlarını sıkı sıkı topluyor.