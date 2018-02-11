Beyaz piste adımını 3 yaşındayken attı. Annesi, masraflarını karşılayabilmek için garsonluk yaptı. 18’inde Prize of Moscow News’te birinci oldu. 1991’de buz pateninde ‘triple axel’ yapan ilk Amerikalı kadın unvanına erişti. Ancak o başarılarıyla değil, bir skandalla çok konuşuldu. 1994’te bir şampiyona öncesi, ezeli rakibi Nancy Kerrigan’a sopalı saldırı düzenlendi, o da bu planın içindeydi. Hatta bu olaya ithafen Sufjan Stevens tarafından adına bir şarkı bile yazıldı; Tonya Harding... HT Pazar'dan Arda Aşık'ın haberi...

Çocukluğundan beri zor bir hayatı olan Harding’e annesi psikolojik baskı ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Bundan etkilenmemesi güçtü. Antrenmanlara geç kalıyor, astımına rağmen sigara içiyor ve koçlarına saygı duymuyordu. Böylesine aykırı bir karakteri Margot Robbie’den başkası canlandıramazdı. Zira 27 yaşındaki Robbie, bu rolle Oscar’a aday gösterildi. “Ben, Tonya” filminin yönetmeni Craig Gillespie da kendini filme çeken şeylerden birini “Tonya Harding ve Margot Robbie’nin birleşimi” olarak açıkladı. Margot Robbie, 16 Şubat’ta vizyona girecek filmi ve perde arkasını anlattı...

Biraz filmi anlatır mısınız?

Filmde de denildiği gibi, “İronik olmayan, çılgınca çelişkili, tamamen Tonya Harding ve Jeff Gillooly ile gerçek röportajlara dayanan bir film...” Film, Tonya ile Jeff’in iki çelişkili röportajına dayanıyor.

Çekim süreci nasıldı peki?

Tonya’nın hem koçu hem de annesini canlandıran Julianne Nicholson, Diane Rawlinson karakteriyle harikalar yarattı. Bizim filmde resmettiğimiz Diane, kurnaz bir karakter. O, Tonya için bir anne figürü ancak göreceksiniz Tonya onun çocuğu değil. Böyle zorlu bir rolün altından kalkacak, Julianne’nin yaptığını başaracak olağanüstü bir aktrise ihtiyacımız vardı. Indie filmi yapmış olan biri size söyleyecektir, bu gerçek bir koşuşturma. Bu projede, kısıtlı miktarda paramız ve bu kadar çok sahneyi çekmek için çok kısıtlı bir zamanımız vardı. Tüm oyuncular alışılmışın ötesine geçti. Bu, böylesine tutku ve taahhüt olmadan başarılı olamayacak türden bir film.

Araştırmalarınızın filme etkisi ne oldu?

Tonya’nın inanılmaz kamera görüntüleri var. Sadece suçlu olduğu zamandan değil, 15 yaşındayken ve yetişkin sporcuyken hakkında yapılmış belgeseller vardı. Bu Tonya’nın aksanını ve üsluba bağlılığını doğru anlamak için paha biçilemezdi. Bu klipleri dinlemek için çok zaman harcadım. Film, Tonya’nın söylediği birçok küçük şeyi temsil ediyor. Ayrıca araştırma, paten koreografisini çekerken de yardımcı oldu. Tonya’nın rutinini en iyi şekilde kopyalayabilecek kabiliyetteydik. Bu çekimin neredeyse her anında Youtube’daydım.

Tonya Harding

Videolar yeterli oldu mu?

Julianne’nin “Diane, Tonya’ya olimpik patinajından önce ne diyordu?” dediğini hatırlıyorum. Ve görüntülerin çoğunda, Diane’nin aslında ne dediğini duyamıyordunuz ama rastgele haber sitelerinin sesi aldığı bir klip hatırladım. Yani Diane’nin tam olarak ne dediğini duyabildik. Diyaloğu kelimesi kelimesine tekrarlayabildiğimiz, buna benzer pek çok örnek vardı. Ayrıca Tonya’nın, yönetmene ilham veren birçok görüntüsünü bulduk.

Peki Tonya bu film hakkında ne hissediyor?

Hayatınızın beyazperdede canladırılmış halini izlemek acayip bir his olmalı. Fakat filmi kalpten kucakladığını gördüğümüzde hepimiz çok mutlu olduk. Gözyaşlarına boğuldu. Patene dair rutinlerinin detaylarını izlemek onun için çok eğlenceliydi. Özellikle oyuncuların performanslarını çok sevdi. O zamanki hallerini yakaladığımı hissetti. Şakalara da güldü!

‘Daha iyi bir çekim hayal edemezdim’

Yönetmen Craig Gillepsie

Çekim sürecini anlatır mısınız?

Geldiğimde Margot Robbie ve Allison Janney halihazırda dahil edilmiş olduğu için şanslıydım. Daha iyi bir çekim hayal edemezdim! Paul Walter Hauser içeri girdi ve Shawn Eckhart rolü için beni sürükledi. İnanılmaz komikti ama bunun kaynağı samimiyetti. Jeff Gillooly benim için en zor roldü. Tonya ve Jeff arasındaki ilişki oldukça gelip geçiciydi. Mizah ve şiddet arasında dans edebilecek ancak yine de sempatik kalabilecek birine ihtiyacım vardı. Sebastian mükemmeldi.

Margot patende nasıldı?

Başta paten koreografımız Sarah Kawahara’yla Margot’nun ne yapabileceğini düşündük. Margot. 4 ay antrenman yaparak inanılmaz iş çıkardı ancak Olimpiyat seviyesine gelmek için çok daha fazlasına gerek vardı. Sarah, triple axel yapmak için kimseyi bulamayacağımızı söyledi; tarihte sadece 6 kadın yapmıştı. Gelecek yıl olimpiyatlarda yarışacak iki kişi var ve onlar da yaralanma riskini göze alamaz. Tonya’nın 25 yıl önce yaptığı şeyin ne kadar zor olduğunu öğrenince afallamıştım. Görsel efektlerle yapmak zorunda kaldık!

Sinema yazarımız Mehmet Açar:

‘MARGOT’UN OSCAR’DA ŞANSI YOK’

“Tonya’yı beklediğimden çok daha iyi buldum. Biyografik hikâyeler ve spor filmlerinden genelde çekinirim. Hep aynı klişeler üzerine kuruludur. Ancak “Ben, Tonya”, farklı bir enerjiye sahip, özel bir film. Başarısının en önemli nedenlerinden biri de Margot Robbie’nin oyunculuğu. Robbie, karakterin ruhunu yakalamasını biliyor. Oscar’da ise ne yazık ki çok fazla şansı yok ama kariyerinin bu noktasında Oscar’a aday olması bile onun için gerçekten büyük başarı. Filmde Tonya’nın annesini canlandıran Allison Janney ise yardımcı kadın oyuncu dalında favori.”