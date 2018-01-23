Margot Robbie'nin eşi Tom Ackerley, çapkınlığıyla ünlü Leonardo DiCaprio yüzünden gergin günler yaşıyor. 'The Wolf of Wallstreet'in iki yıldızı Robbie ve DiCaprio, filmdeki ateşli sahne ile çok konuşulmuştu.



Margot Robbie

Tom Ackerley

Leonardo DiCaprio