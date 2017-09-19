Amerika kıtasını tehdit eden Maria Kasırgasu 5.seviyeye yükseldi. Açıklama ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden geldi. Bölgede en az 37 kişinin ölümüne milyonlarca kişinin de tahliye edilmesine yol açan Irma'nın ardından Maria konusunda Guadeloupe, Dominica, St Kitts ve Nevis, Montserrat ve Martinique adaları için alarm verilmişti.

Maria Kasırgası