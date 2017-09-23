Maria Kasırgası yıkmaya devam ediyor!

Bir ay içerisinde Karayipler'i yıkan ikinci büyük fırtına olan Maria Kasırgası'nın, Turks ve Caicos Adaları'ndan geçerek, ABD'nin ada bölgesini vurduktan iki gün sonra, Porto Riko'da sel taşkınlarına neden olurken, kenti yıkıp yerle bir ettiği belirtildi.

Yetkililer, Porto Riko'yu yaklaşık yüz yıl sonra vuran en güçlü kasırga olan Maria'nın en az altı kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Kasırgadan, Karayip adalarında ise 19 kişinin öldüğü açıklandı. Enerji hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle 3 milyon kişiye halen elektrik verilemediği belirtildi.

ABD Ulusal Hava Servisi, yağmur sularıyla taşan Guajataca Nehri üzerindeki barajın patlama tehlikesi olduğu gerekçesiyle bölgede sel riskine karşı otobüslerle 70 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Adanın acil durum yönetim ajansı yetkilisi Christina Villalba, barajın yol açacağı su taşkınlarının, önümüzdeki birkaç gün içinde olabileceğini açıkladı.