Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Mariha Carey, “Sadece süt banyosu yaptım. Bir konserimde ise sahneye çıkarken 20 beyaz güvercin uçurulmasından başka kaprisim olmadı. Konser turuna çıktığımda kaldığım otelin tuvaletinde altın kaplama klozet istediğim ise tamamen yalan” diye konuştu.

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