Mariah Carey’nin eski nişanlısı James Packer’ın verdiği 13.2 milyon dolar değerindeki nişan yüzüğünü sattığı iddia edildi.



New York Post’un haberine göre, ünlü şarkıcıya yakın bir kaynak, Carey’nin yüzüğü gizlice Los Angeles’taki bir mücevher dükkânında 2.78 milyon dolara sattığını söyledi.

Şarkıcının basın danışmanı, Page Six’e yaptığı açıklamada, “Mariah kendi yolunda ilerlemek istiyor. Duygusal ve materyal yükünü arkasında bırakmak istiyor, eski erkek arkadaşının nişan yüzüğü de bunu kapsıyor” dedi.

Amerika’nın divası olarak adlandırılan Mariah Carey, Avustralyalı milyarder casino patronu James Packer’la 2016 yılında ayrılmıştı.