Son günlerde gündeme gelen Mariam isimli oyunun çocukların gelişimini olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.
KİŞİSEL BİLGİLERİ ELE GEÇİRİYOR
Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, oyunun çocuklar üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekti. Göğcegöz, şunları söyledi: “Son zamanlarda çocuklar ve gençler arasında oldukça yaygınlaşan bu oyunda, 9 yaşında Mariam adındaki kız çocuğu kaybolduğunu belirterek eve dönmek için oyuncudan yardım istiyor. Oyunda kişilere, ismi, adresi, yakın çevresi soruluyor ve Facebook, WhatsApp gibi uygulamalara erişim izni isteniyor. Bu sorular cevaplanmadan bir sonraki aşamaya geçilemiyor. Böylece kullanıcıların kişisel bilgileri ele geçiriliyor. Ayrıca ev adresi, telefon numarası gibi özel bilgileri farklı amaçlar doğrultusunda kullanılabilir.
İNTİHAR GİRİŞİMLERİNE YOL AÇABİLİYOR
Korkutucu ses efektleri ve görsel temalar ile sunulan oyunun ileri seviyelerine gelindiğinde, gece 03.00’da bilinmeyen bir numaradan aranıyor ve korkutucu ve kaygı verici bir robotik ses ile çeşitli mesajlar veriliyor. Oyunun bu farklı aşamalarında şiddet, korku temalı, ölümü veya öldürmeyi olağan hale getiren ve teşvik eden unsurlar çocuk ve gençlerin duygusal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyerek özkıyım girişimlerine neden olabiliyor.
ŞİDDETİ NORMAL GİBİ ALGILIYORLAR
Ayrıca bu çocuklar oyunlarda gördüklerine karşı duyarsızlaşıpşiddeti yaşamın normal parçası gibi algılayabiliyor. Ayrıca bu oyun kapatıldığında, tekrar oynamak için 24 saat beklemek gerektiği için kullanıcıların uyku kalitesi bozuluyor ve anksiyete, depresyon gibi çeşitli ruhsal bozukluklar görülebiliyor. Neyse kiAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından oyunun kişisel bilgileri ele geçirdiği ve psikolojik tehlike içerdiğine dikkat çekilerek oyunun erişimi engellenmiştir.”
YASAKLAMAK YERİNE OYUNLARIN FARKI ANLATILMALI
Ailelerin bu tür oyunlardan çocuklarını koruyabilmek için bazı önlemler alabileceğini belirten Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, “Teknolojiye hayır diyemeyeceğimiz ve sağladığı bir çok kolaylığı inkar edemeyeceğimiz bir çağda yaşıyoruz. Peki aileler bu oyunlardan çocuklarını koruyabilmek için neler yapabilir? Hangi önlemler alınabilir? İlk olarak ebeveynler İnternet kullanımı açısından kendilerini gözden geçirmeli ve olumlu rol model olmalıdır. Ayrıca çocuklara yasaklamak yerine zararlı ve faydalı oyunlar arasındaki fark anlatılmalıdır” uyarısında bulundu.
AİLE İÇİ İLETİŞİMİ ZAYIF OLAN ÇOCUKLAR BU OYUNLARA YÖNELİYOR
İnternet kullanımının çocuğun odası yerine mutlaka toplu yaşam alanında olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Çocuklar ailelerin yanında bilgisayar kullanmalıdır. Sınırlamalar getirilmelidir. Örneğin hafta içi belli saatler veya sadece hafta sonu belli saatler gibi. Ebeveyn kontrolü ve çocuk kilitleri sağlayan birtakım uygulamalar ile kişisel bilgiler korunabilir ve çocuklarınızın sadece uygun uygulamalarla internet kullanımları sağlanabilir. Bazı uygulamalarda, çocuğun internette geçireceği zamanı sınırlandırabilirsiniz. Aile içi iletişimi zayıf, sosyal olarak izole çocuk ve gençlerin bu tür oyunlara daha çok yöneldiği bildirilmektedir. Dolayısıyla aile içi kaliteli iletişim artırılmalı,çocuk ve gençler sosyal aktivitelere yönlendirilmelidir.”
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