Japon Deniz Tabanı Bilimi ve Teknolojisi Ajansı (JAMSTEC), ağustos ayının sonlarında Büyük Okyanus’un en derin bölgesi olan Mariana Çukuru’nda çekim yapmayı başardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ekip, 8 bin metrede elde ettikleri görüntülerde balıkları da kayıt altına alarak rekor kırdı.

Mariana Çukuru

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