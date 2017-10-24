Mariano'dan Fenerbahçeliler'i kızdıracak paylaşım!

Süper Lig'in 9. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlar ve koreografiyle ilgili söylenenler hakkında sert tepkiler vermeye devam ederken, bir yandan da futbolculardan Mariano'nun paylaşımı gündem oldu.

Sarı kırmızılıların sezon başında Sevilla'dan kadrosuna 4 milyon Euro bonservisle kattığı Mariano'nun, instagram hesabından derbi ile ilgili paylaştığı hikaye Fenerbahçeliler'i oldukça kızdırdı.

Dün gece yarısı yaptığı paylaşımda Aslan'ın ayaklarının altında Fenerbahçe logosunun yer alması, tecrübeli futbolcunun sarı lacivertli takımın taraftarları tarafından tepki almasına neden oldu.