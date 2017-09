Mariano: Şampiyon olmak istiyoruz

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında evinde oynayacağı Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, başarılı futbolcu Mariano, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu hafta deplasmanda kazandıkları Bursaspor maçı ile konuşmasına başlayan Brezilyalı futbolcu, "Çok zor bir maçtı. Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Tek hedefimiz orada kazanmaktı. Bunu da aldığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.



"BU TİP DEĞİŞİKLİKLERE SAYGI GÖSTERMENİZ LAZIM"

Bursaspor maçında Teknik Direktör Igor Tudor'un yaptığı değişikliklerin sorulması üzerine Mariano, "Hiçbir oyuncu değişiklik yapılmasını istemez. Sahada kalmak ister. Mutlaka üzülür. Ben de sahada öyle duygular içindeydim. Önemli olan hocamızın kararıydı. O anda gole ihtiyacımız vardı. Öyle taktik değişiklik yapma ihtiyacı duydu. Sonunda işe yaradığını gördü. Bu tip değişikliklere saygı göstermeniz lazım. Oyuna giren arkadaşınıza saygı göstermeniz lazım. Oyuna giren arkadaşlarımızda elinden geleni yaptı" diye cevap verdi.



"KRAMPONLARI GİYMEYİ DÜŞÜNMEDEN DİREKT ARKADAŞLARIMIN YANINA KOŞMAK İSTEDİM"

Tolga Ciğerci'nin attığı golden sonra kulübeden kramponsuz koşarak arkadaşlarının yanına gitmesinin hatırlatılması üzerine ise başarılı futbolcu, "Gol sevincinde ise yedek kulübesinde otururken, kramponlarım ayağımda yoktu. O dakikada gol olunca kramponları giymeyi düşünmeden direk arkadaşlarımın yanına koşup, kutlamak istedim" ifadelerini kullandı.

Mariano, Sofiane Feghouli'nin çok kaliteli bir oyuncu olduğunu ve takıma iyi katkı vereceğini söyledi.



"REKABET SEVİYESİ YÜKSEK BİR LİGDE OYNUYORUM"

Süper Lig hakkında açıklamalarda bulunan Mariano, "Baktığınız zaman dünyada ve Avrupa'daki ligler yakın aslında. Önce Fransa Ligi'nde daha sonra İspanya Ligi'nde oynadım. İspanya Ligi'ni ayrı değerlendirebiliriz. Türkiye'de çok maç oynamadım ama oynadığım maçlar kadar yorum yaparsam, gerçekten kaliteli bir lig. Kalite oyuncular var. Ben de şu an Türkiye Ligi'nin en iyi takımında oynuyorum. Galatasaray gibi dünya çapında tanın bir takım. Avrupa kupaları kazanmış bir takım. Rekabet seviyesi yüksek bir ligde oynuyorum" değerlendirilmesini yaptı.



"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Takım olarak herkesin şampiyonluğu düşündüğünü ifade eden Mariano, "Burada kilit nokta mantalite aslında. Daha önce burada bulunan ve yeni katılan arkadaşlarımız aynı mantaliteye sahip. Şampiyon olmak istiyoruz. Herkesin yürümek istediği yol bu. Herkes istediği için otomatik olarak saha içinde de uyum ortaya çıkıyor. Altın kural aynı mantaliteye sahip olması" dedi.



"TUDOR'UN ŞU ANA KADAR İYİ İŞ ÇIKARDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Her teknik direktörün kendine göre bir çalışma stili olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Her hocanın kendine göre bir çalışma stili var. Tudor ile kısa zamandan beri çalışıyoruz. Takımı en iyi şekilde motive eden bütün yeni gelenlere, burada olanlara takım ruhu kazandırmaya çalışıyor. Kazanma düşüncesini bize aşılayan bir hoca. Şu ana kadar iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Takım anlamında duygu ve düşüncelerim çok pozitif" diyerek sözlerini noktaladı.

