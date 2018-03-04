Almanya'da Tayfun Korkut'un gelişinin ardından küme düşme hattından kurtulan ve yükselişe geçen Stuttgart, son maçta Köln'ü deplasmanda 3-1'lik skorla geçti.

Ev sahibi ekip, maçın henüz 7. dakikasında Claudio Pizarro'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Stuttgart'ın galibiyetinin mimarlarından olan eski Beşiktaşlı Mario Gomez, ilk olarak 45'te sahneye çıktı ve skoru eşitledi: 1-1. 45+1'de bir kez daha sahneye çıkan Mario Gomez ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

Takımının soyunma odasına 2-1 önde gitmesini sağlayan Mario Gomez de son maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Zira yıldız oyuncu, son 5 maçta 5 gole katkıda bulundu. Gomez, 4 gol kaydetti 1 de asist yaptı.

Bir başka eski Beşiktaşlı Andreas Beck'le 57. dakikada bir gol daha bulan Stuttgart skoru 3-1 yaptı. 87'de Milos Jojic'in golü farkı 1'e indirse de konuk ekip sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Stuttgart, üst üste 4. maçını kazanırken; Tayfun Korkut'la çıktığı 5 maçta 13 puan topladı ve küme düşme korkusundan kurtuldu. Puanını 33'e çıkaran Stuttgart, 9. sıraya yükseldi.

Geçen hafta Leipzig'i deplasmanda yenerek sürpriz yapan Köln ise 17 puanda ve son sırada kaldı.