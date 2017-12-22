2 sezon önce Beşiktaş'ta da forma giyen, ancak daha sonra Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez, eski takımı Stuttgart'a döndü.

Stuttgart'ın 2020 yılına kadar sözleşme imzaladığı Mario Gomez için 3 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

— VfB Stuttgart (@VfB) December 22, 2017

Mario Gomez bu transferin ardından, 2006-2007 sezonunda Stuttgart'ta ve 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ta beraber şampiyonluk yaşadığı Andreas Beck ile Stuttgart'ta yeniden beraber forma giyecek.