Kayaklı koşuda olimpiyat ve dünya şampiyonu Norveçli kadın sporcu Marit Bjoergen emekli oldu.

Norveç'in NRK televizyon kanalına açıklamada bulunan Bjoergen, emeklilik kararını verirken çok zorlandığını belirterek, "Bir başka sezon daha yüzde yüz motivasyonla mücadele edemeyeceğimi anladığım için bırakmayı seçtim. Üst seviyede 20 yıldan fazla süren bir kariyeri bitirdiğim için farklı duygular içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

ABD'de düzenlenen 2002 Salt Lake Kış Olimpiyatları'ndan başlayarak katıldığı 5 olimpiyatta 15 madalya kazanan Bjoergen, Dünya Kupası'nda çıktığı 303 yarışta 114 kez birincilik elde etti.

Bjoergen, 2018 PyeongChang'da kazandığı 5 madalya ile Kış Olimpiyatları kariyerindeki madalya sayısını 15'e çıkarmış ve Norveçli Ole Einar Bjoerndalen'i (13) geride bırakarak organizasyon tarihinin en başarılı sporcusu olmuştu.